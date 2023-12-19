В столичной квартире Пухляша начались следственные действия. Версии смерти

В подъезде многоэтажки на улице академика Янгеля дежурят полицейские. Криминалисты обследуют квартиру, следователи опрашивают соседей артиста.

Однако, по сообщениям журналистов, криминальная версия гибели Красилова не рассматривается. Дело в том, что на его теле не обнаружено внешних повреждений, указывает Lenta.ru.

Предварительно, причиной смерти следствие считает сердечную недостаточность. Назначена медэкспертиза.

Что произошло

Танцора из Алтайского края Дмитрия Красилова нашли мертвым в московской квартире. Известно, что накануне танцор жаловался на плохое самочувствие.

О шоумене

Красилов родился в 1994 году в Заринске Алтайского края. Известность получил после съемок в YouTube-шоу и в клипе Little Big на песню Uno.

Был телеведущим и участником многих проектов канала МУЗ-ТВ.