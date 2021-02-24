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Происшествия

В столице Алтая загорелся торговый центр, люди эвакуировались через окна

24 февраля в торговом центре «Ткацкий» в Горно-Алтайске произошел пожар. Люди успели вовремя выйти из здания. Некоторым пришлось эвакуироваться через окна на крышу автобуса.

Пожар в ТЦ "Ткацкий" в Горно-Алтайске.
Пожар в ТЦ "Ткацкий" в Горно-Алтайске.
"Инцидент Горно-Алтайск"

Огонь вспыхнул на втором этаже, пишут «Новости Горного Алтая». Распространению пожара способствовало позднее сообщение о возгорании, отметили в МЧС.

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин выехал на место ЧП. МЧС развернули оперативный штаб. Руководит ликвидацией возгорания начальник ведомства Андрей Бурлаков.

Некоторые посетители и продавцы выбирались через окно и спускались на крышу автобуса.

Пожар в ТЦ &quot;Ткацкий&quot; в Горно-Алтайске.
Пожар в ТЦ «Ткацкий» в Горно-Алтайске.
Скриншот видео «Инцидент Горно-Алтайск»

По предварительной информации, пострадавших нет.

Огонь охватил площадь около тысячи кв.м.

Это уже второй крупный пожар в столице Горного Алтая с начала года. Утром 10 февраля огонь охватил двухэтажное деревянное здание вечерней школы.

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