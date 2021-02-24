В столице Алтая загорелся торговый центр, люди эвакуировались через окна

Огонь вспыхнул на втором этаже, пишут «Новости Горного Алтая». Распространению пожара способствовало позднее сообщение о возгорании, отметили в МЧС.
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин выехал на место ЧП. МЧС развернули оперативный штаб. Руководит ликвидацией возгорания начальник ведомства Андрей Бурлаков.
Некоторые посетители и продавцы выбирались через окно и спускались на крышу автобуса.
По предварительной информации, пострадавших нет.
Огонь охватил площадь около тысячи кв.м.
Это уже второй крупный пожар в столице Горного Алтая с начала года. Утром 10 февраля огонь охватил двухэтажное деревянное здание вечерней школы.