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Происшествия

В столице люди травятся едой из автоматов

В Москве госпитализированы уже 23 человека, отравившихся готовой едой из вендинговых аппаратов в офисах, сообщает ТАСС.

Врач, лаборатория.
Врач, лаборатория.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Роспотребнадзор сообщил, что попали в больницу 17 человек из 30 отравившихся. Эти сотрудники бизнес-центров покупали готовую еду из вендинговых автоматов Healthy Food. Основная версия — они заразились сальмонеллезом.

Сейчас производственный цех «Хэлфи Фуд Продакшн» на Юго-Востоке Москвы опечатан, вместе с ним 15 автоматов и ресторан в одном из торговых центров столицы, пишет bfm.ru.

На производстве компании сотрудники Роспотребнадзора нашли просроченную продукцию, немаркированное сырье и еду, на некоторые товары ставились будущие даты выпуска или увеличенные сроки годности.

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