В столице люди травятся едой из автоматов

Роспотребнадзор сообщил, что попали в больницу 17 человек из 30 отравившихся. Эти сотрудники бизнес-центров покупали готовую еду из вендинговых автоматов Healthy Food. Основная версия — они заразились сальмонеллезом.
Сейчас производственный цех «Хэлфи Фуд Продакшн» на Юго-Востоке Москвы опечатан, вместе с ним 15 автоматов и ресторан в одном из торговых центров столицы, пишет bfm.ru.
На производстве компании сотрудники Роспотребнадзора нашли просроченную продукцию, немаркированное сырье и еду, на некоторые товары ставились будущие даты выпуска или увеличенные сроки годности.