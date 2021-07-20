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Происшествия

В столице Сибири люди задыхались из-за горящей свалке отходов

Тлеющий мусор на полигоне у Хилокского рынка Новосибирска не угрожает здоровью горожан. К такому выводу пришли эксперты, взяв пробы воздуха. У людей, живущих рядом, совсем иное мнение.

Пожар. Огонь. Пламя.
Пожар. Огонь. Пламя.
СС0

Пожар начался рано утром 15 июля и быстро разошелся по площади в 900 кв. метров. За три часа спасателям МЧС удалось сбить огонь. Еще четверо суток тлеющий мусор заливали водой. Местные жители пожаловались на едкий дым и через соцсети обратились к руководству страны с просьбой переселить их в безопасное место.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть, докладывая о ситуации губернатору области 19 июля, сообщил, что городская администрация приняла 57 обращений по поводу пожара на свалке. Сейчас экологическая обстановка стабилизировалась.

Мусор, свалка.
Мусор, свалка.
barnaul.org



«Задымления нет, нарушения предельно допустимой концентрации не отмечено», — цитирует Локтя ТАСС.



По словам председателя комитета охраны окружающей среды мэрии Новосибирска Марии Сидоровой, сейчас на полигоне нет ни возгорания, ни тления, ни задымления, но грунт продолжают завозить.

«В теле полигона идут определённые процессы, внутри температура выше +80 градусов. Поэтому будет проводиться дальнейшая планировка откосов и отсыпка грунтом, чтобы пресечь последующие возгорания и выход огня», — рассказала Сидорова/

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