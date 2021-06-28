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Происшествия

В столице Сибири вновь чуть не взорвалась автомобильная заправка

27 июня в Новосибирске на АЗС вспыхнуло авто. Возгорание было такой силы, что перекинулось на автозаправочную станцию.

В Новосибирске загорелась АЗС.
В Новосибирске загорелась АЗС.
https://vk.com/incident_nsk

Очевидцы сообщают, что инцидент произошел на АЗС «Гранд» по адресу Большевистская, 289 (напротив «Метро»).

По их словам, сначала горела машина, потом огонь перешел на заправку. Автомобиль выгорел почти дотла.



«На АЗС загорелся автомобиль ВАЗ 2107. Произошел взрыв газового баллона. Огнем автомобиль уничтожен. Также пострадала АЗС на площади 20 м.кв. Оперативно прибывшие подразделения пожарной охраны ликвидировали возгорание», — рассказал очевидец происшествия сообществу «Инцидент Новосибирск».

В начале июня в Новосибирске уже было крупное происшествие на АЗС. Тогда сильный взрыв был виден с другой части города.

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