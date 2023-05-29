На Алтае в страшном ДТП с трактором погиб водитель иномарки и пострадали дети

Авария произошла на первом километре автодороги Талда – Тюнгур.
Установлено, что 39-летний житель Сургута управлял автомобилем Hyundai Solaris и ехал со стороны села Амур в направлении Сугаша. Водитель разогнался, вылетел на встречную полосу и врезался в трактор, который стоял на обочине.
От сильного удара трактор покатился назад и наехал на двух стоявших за ним подростков – 12 и 13 лет.
Читатели сообщают, что мальчики катались на велосипеде недалеко от села. Велосипед сломался и тракторист предложил ребятам их подвезти. Когда мальчики грузили велосипед на трактор, и произошло ДТП.
В результате аварии погиб водитель Hyundai Solaris. Он скончался до приезда скорой помощи. Его 43-летняя пассажирка выжила, но пострадала.
Женщину и двух подростков с травмами разной степени тяжести госпитализировали в районную больницу.
По факту ДТП проводится проверка, решается вопрос о наличии оснований для возбуждения уголовного дела.