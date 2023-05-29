На Алтае в страшном ДТП с трактором погиб водитель иномарки и пострадали дети

Страшное ДТП с участием иномарки и трактора произошло в Усть-Коксинском районе (Республика Алтай) 27 мая. В результате аварии погиб водитель и пострадали дети. Об этом сообщают "Новости Горного Алтая".

Авария произошла на первом километре автодороги Талда – Тюнгур.

Установлено, что 39-летний житель Сургута управлял автомобилем Hyundai Solaris и ехал со стороны села Амур в направлении Сугаша. Водитель разогнался, вылетел на встречную полосу и врезался в трактор, который стоял на обочине.

От сильного удара трактор покатился назад и наехал на двух стоявших за ним подростков – 12 и 13 лет.

Читатели сообщают, что мальчики катались на велосипеде недалеко от села. Велосипед сломался и тракторист предложил ребятам их подвезти. Когда мальчики грузили велосипед на трактор, и произошло ДТП.

В результате аварии погиб водитель Hyundai Solaris. Он скончался до приезда скорой помощи. Его 43-летняя пассажирка выжила, но пострадала.

Женщину и двух подростков с травмами разной степени тяжести госпитализировали в районную больницу.

По факту ДТП проводится проверка, решается вопрос о наличии оснований для возбуждения уголовного дела.