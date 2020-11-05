В суд ушло уголовное дело жестокой матери, восемь лет истязавшей маленького сына

Заместитель прокурора Алтайского края Дмитрий Губанов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении одной из местных жительниц, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

По версии следствия, 47-летняя жительница Барнаула систематически избивала и оскорбляла мальчика. Это делалось якобы в воспитательных целях. Издевательства длились с 2012 по 2020 годы, начиная с двухлетнего возраста ребенка.

«Сейчас она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. „г“ ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном и зависимом состоянии), ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), п. „д“ ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы не связанное с похищением, совершенное в отношении несовершеннолетнего)», — поясняет ведомство.

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В рамках предварительного следствия установлено, что женщина зимой выставляла маленького ребенка из квартиры без обуви и одежды, закрывала в темной комнате, использовала высказывания, которые причиняли вред психике мальчика.

В декабре 2019 года она связала ему руки и ноги. Ребенок в течение четырех часов не мог пошевелиться и «был ограничен в передвижении, удовлетворении естественных потребностей».

Происходящее женщина сняла на телефон и отправила родственникам. После этого старшая сестра мальчика сообщила в правоохранительные органы о фактах жестокого обращения с им. По ее заявлению возбуждено уголовное дело.

Насилие над детьми. СС0

«Малолетний в период следствия помещен в приют, где с ним проводилась педагогическая и психологическая работа, а в дальнейшем передан отцу», — сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В связи с тем, что органы системы профилактики не приняли своевременных мер к исправлению ситуации в семье, прокуратурой Железнодорожного района Барнаула внесено представление об устранении нарушений законодательства в орган местного самоуправления.

По результатам его рассмотрения виновный сотрудник привлечен к дисциплинарной ответственности. Семья поставлена на профилактический учет. Уголовное дело расследовано СУ СК России по алтайскому краю.

Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Барнаула для рассмотрения по существу.