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Происшествия

В Новосибирске накрыли опытных фальшивосправочников

Группа мошенников, продававших липовые справки от отстуствии COVID-19 пассажирам авиакомпаний, выявлена в Новосибирске.

Врач. Доктор. Медицина.
Врач. Доктор. Медицина.
CC0

Незаконная торговля была организована для авиапассажиров, вылетавших за рубеж, сообщает сибирское управление на транспорте МВД РФ.

В преступную группу входили житель Новосибирска и один иностранный гражданин. В общей сложности они «выписали» около 130 фальшивых справок, цена за 1 справку не сообщается.

«В ходе обыска по месту жительства подозреваемых в преступлении обнаружены и изъяты ноутбук с установленным программным обеспечением для изготовления документов, принтер, печати медицинских организаций, планшетный компьютер, мобильные телефоны, а также часть изготовленных поддельных справок», — рассказали в транспортной полиции.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 327 УК РФ (изготовление или оборот поддельных документов).

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