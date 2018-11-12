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В новосибирском магазине «Ярче» мужчина напал на сотрудника Росгвардии с костылем-ножом

ЧП произошло 9 ноября в супермаркете «Ярче» Новосибирска — мужчина открутил от костыля ручку, к которой, как оказалось, был прикреплен металлический клинок длиной около 25 сантиметров, и ударил сотрудника Росгвардии в грудь.

Росгвардия.
Росгвардия.
altapress.ru

От проникающего ранения правоохранителя спас бронежилет. Росгвардейцам удалось обезвредить нападавшего, пишет «РГ».

До нападения на правоохранителя продавец заметил, что один из покупателей взял с полки бутылку водки, тут же открыл ее и начал пить из горла. На требование работников магазина оплатить «покупку», мужчина с костылем в руке ответил резким отказом. На подмогу вызвали сотрудников Росгвардии.

При виде росгвардейцев мужчина пришел в ярость и бросился на одного.

Суд избрал в отношении нападавшего меру пресечения в виде заключения под стражу.

Возбуждено уголовное дело по ст 317 УК РФ (посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов). Мужчине грозит от 12 до 20 лет лишения свободы, либо пожизненное заключение.

Следователи также выясняют, использовалось ли изъятое орудие при совершении других преступлений.

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