В Свердловской области погибли туристы, ехавшие на цистерне с бензином. Подробности ЧП

Поздно вечером трое туристов шли по трассе Карпинск-Кытлым, по пути они остановили автоцистерну «Урал» и попросили их подвезти. Через несколько километров 51-летний водитель согласился взять еще восемь пассажиров. Люди разместились прямо на цистерне, сообщает «КП-Урал».
«В дальнейшем водитель бензовоза не выбрал безопасного скоростного режима, после чего машина потеряла управление в связи с неисправностью, водитель сказал всем спрыгивать, после чего сам спрыгнул», — комментировали произошедшее в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.
По предварительной информации, у грузовика отказали тормоза. Сама цистерна перевернулась и взорвалась, ведь внутри было почти 500 литров топлива. На месте ДТП работали сотрудники МЧС, которые ликвидировали возгорание.
Все пострадавшие — участники горного марафона «Конжак». Он проходят каждый год недалеко от города Карпинска Свердловской области в первую субботу июля.
Туристов привлекает уникальная местность и экстремальные условия подъема до высшей точки дистанции полторы тысячи метров. Каждый год на фестиваль съезжается сотни туристов, чья цель покорить уральские вершины.