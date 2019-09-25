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26 сентября
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Происшествия

В Татарстане две девушки изнасиловали студента и снимали происходящее на видео

В Бугульме две девушки 22 и 32 лет изнасиловали 19-летнего парня. Об этом пишут РИА Новости.

Насилие.
Насилие.
открытые источники (CC0)

Две подруги пригласили к себе домой студента, чтобы тот починил iPhone. После того, как он вернул телефон владелице, она заметила треснувшее стекло и потребовала три тысячи рублей в качестве компенсации.

Студент отказался платить деньги. Тогда девушки избили его, после чего «совершили в отношении потерпевшего насильственные действия сексуального характера». При этом все случившееся подруги снимали на телефон.

Сейчас следователи выясняют, почему потерпевший не сопротивлялся. Все отснятое видео приобщено к материалам уголовного дела. Решается вопрос о заключении любвеобильных девушек под стражу, сообщает «Татарстан24».

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