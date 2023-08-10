10 августа
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Происшествия

В Таиланде полицейский предложил девушке заняться сексом в обмен на продвижение ее дела

25-летняя девушка подала заявление в полицию о мошенничестве в 2022 году.

Насилие. Агрессия. Обман.
Насилие. Агрессия. Обман.
https://unsplash.com/

За год полиция не продвинулась в расследовании. В июле девушка получила сообщение от правоохранителя в отставке.

Мужчина предложил свою помощь, если девушка заплатит ему 20 тыс. бат (55 тыс. рублей). Она отказалась платить, но бывший полицейский не сдавался и тогда предложил помощь в обмен на секс.

Девушка испугалась и сразу же написала на него жалобу. Мужчина заявил, что его аккаунт был взломан и сообщения писал не он.

Теперь полицейские ведут расследование и пытаются установить личность взломщика, сообщает Lenta.ru.

Ранее сообщалось, что парень снял на видео соседа в туалете и попал в тюрьму

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