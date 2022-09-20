В Тыве локализовали все лесные пожары

Лесные пожары, бушевавшие с 8 сентября, наконец потушили в Республике Тыва, сообщает « Интерфакс ».

Четыре пожара локализовали за последние сутки в регионе. Три возгорания потушили в Тандинском и Улуг-Хемском районах и ликвидировали один крупный пожар в Эрзинском районе.

Однако глава республики Владислав Ховалыг все равно призвал жителей продолжать соблюдение противопожарных правил, а также не нарушать требования особого пожароопасного режима.

Напомним, 8 сентября в Республике Тыва ввели режим ЧС в связи с обострением обстановки по лесным пржарам — их произошло более 20. Тогда в лесах отмечали два десятка пожаров.

Для их устранения были направлены все силы республики, а также 50 десантников-парашютистов из Рязанской области.