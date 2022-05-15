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Происшествия

В Томске сгорело огромное здание с ТЦ, спорткомплексом и гостиницей

15 мая в торгово-офисном здании в Томске произошел крупный пожар. Часть здания почти полностью сгорела, пишет портал vtomske.ru.

В Томске сгорело огромное здание с ТЦ, спорткомплексом и гостиницей
В Томске сгорело огромное здание с ТЦ, спорткомплексом и гостиницей
ГУ МЧС РФ по Томской области

На месте работали 24 единицы техники, 69 сотрудников МЧС. Погибших и пострадавших нет.

«На момент прибытия первого подразделения происходило загорание крыши здания. В 06:29 была объявлена локализация на площади 2,5 тысячи квадратных метров. В 09:13 объявлена полная ликвидация пожара», — сообщили в МЧС.

В здании работают более десятка организаций. По словам пожарных, гостиница и спортивно-гостиничный комплекс не пострадали.

Ранее в Барнауле в парке «Эдельвейс» на ул. Юрина произошел крупный пожар. Сгорело деревянное кафе.

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