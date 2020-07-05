В Томской области от удара молнии сгорела старинная деревянная церковь. Видео

Пожар был очень сильным. По одной из версий — дело в замыкании проводки. В причинах будут разбираться эксперты.
На видео видно, как огонь быстро распространился по деревянному зданию и уничтожил перекрытия. В итоге, догорающее здание храма обрушилось.
Десятки пожарных так и не смогли ничего сделать. Но им пришлось защищать от огня соседние дома. От мощного теплового потока и разлетавшихся искр могли загореться восемь рядом стоящих домов.
Также отметим, что пожар быстро распространился в то время, когда над селом шел сильный дождь.