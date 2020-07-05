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Происшествия

В Томской области от удара молнии сгорела старинная деревянная церковь. Видео

В селе Зоркальцево Томской области 4 июля после удара молнии загорелась деревянная церковь, построенная в XIX веке. Сильный пожар попал на видео очевидцев.

Взрыв. Огонь
Взрыв. Огонь
СС0

Пожар был очень сильным. По одной из версий — дело в замыкании проводки. В причинах будут разбираться эксперты.

На видео видно, как огонь быстро распространился по деревянному зданию и уничтожил перекрытия. В итоге, догорающее здание храма обрушилось.

Десятки пожарных так и не смогли ничего сделать. Но им пришлось защищать от огня соседние дома. От мощного теплового потока и разлетавшихся искр могли загореться восемь рядом стоящих домов.

Также отметим, что пожар быстро распространился в то время, когда над селом шел сильный дождь.

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