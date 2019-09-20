В торговом центре в Грозном случился крупный пожар

Возгорание произошло на третьем этаже, огнем были охвачены два ресторана и магазин со спортивными товарами. Из торгового центра были срочно эвакуированы персонал и все посетители — этот момент попал на видео. На нем видно, что внутри здания все заволокло дымом.

На тушение пожара приехали 12 бригад, в которых работали 50 спасателей, пишет «КП Северный Кавказ». Пожарные быстро вывели оставшихся людей, локализовали огонь и потушили его. Пострадавших в ЧП нет. Момент тушения пожара также попал на видео.

ТРЦ «Гранд-парк» — самый крупный торгово-развлекательный центр Чечни, расположен в центре Грозного на проспекте Кадырова. В здании находятся более 20 магазинов, кинотеатр, развлекательный клуб, детский развлекательный парк, есть наземная и подземная парковки.