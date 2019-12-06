В барнаульском ТРЦ Galaxy сработала пожарная сигнализация, людей эвакуировали

На место прибыли несколько пожарных расчетов. По словам спасателей, пожара не было — на первом этаже произошло короткое замыкание без последующего горения.
Никто не пострадал.
6 декабря в ТРЦ Galaxy в Барнауле сработала пожарная сигнализация. Работникам торгового центра и посетителям пришлось эвакуироваться. Фото и видео с места появились в группе «Инцидент Барнаул».
На место прибыли несколько пожарных расчетов. По словам спасателей, пожара не было — на первом этаже произошло короткое замыкание без последующего горения.
Никто не пострадал.
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