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Происшествия

В барнаульском ТРЦ Galaxy сработала пожарная сигнализация, людей эвакуировали

6 декабря в ТРЦ Galaxy в Барнауле сработала пожарная сигнализация. Работникам торгового центра и посетителям пришлось эвакуироваться. Фото и видео с места появились в группе «Инцидент Барнаул».

Эвакуация из ТРЦ Galaxy.
Эвакуация из ТРЦ Galaxy.
"Инцидент Барнаул"

На место прибыли несколько пожарных расчетов. По словам спасателей, пожара не было — на первом этаже произошло короткое замыкание без последующего горения.

Никто не пострадал.

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