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13 сентября
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Происшествия

В ЦБ прокомментировали сообщения об аферах с пенсиями россиян

В Центробанке ответили на поступающие обращения о возможном мошенничестве при смене страховщика по обязательному пенсионному страхованию.

Копилка, деньги.
Копилка, деньги.
СС0

«В ходе рассмотрения таких жалоб выявляются факты, что договоры об обязательном пенсионном страховании граждане с негосударственными пенсионными фондами не заключали. Подобные материалы направляются в правоохранительные органы», — говорится в заявлении регулятора.

На данный момент ЦБ готовит законопроект о заморозке досрочных переходов граждан между негосударственными пенсионными фондами (НПФ), а также между НПФ и Пенсионным фондом России (ПФР), пишут «Известия».

О возможном мошенничестве с пенсионными накоплениями ранее сообщила газета «Коммерсант». По данным издания, в 2017—2018 годах злоумышленники незаконно перевели накопления 500 тыс. человек из ПФР в негосударственные фонды «ВТБ Пенсионный фонд», НПФ «Согласие», «Социум» и «Газфонд ПН». Махинации могли проводить агенты, оказывавшие услуги НПФ.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело, но фигурантов в нем пока нет.

Уже установлено, что печати и подписи на документах являются поддельными, хотя сами бумаги были нотариально заверены.

В НПФ «Социум» изданию сообщили, что не имеют отношения к злоумышленникам, а в НПФ «БУДУЩЕЕ» заявили, что отказались от агентского канала еще в начале 2018 года.

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