В центре алтайского города авто не поделили «проклятый» перекресток

3 октября в Камне-на-Оби на перекрестке столкнулись Toyota Vista Ardeo и Volvo S80, пишут «Каменские известия». После аварии оба автомобиля получили серьезные повреждения.

ДТП произошло на пересечении ул. Комсомольская и Колесникова около 8:00. Удар был такой силы, что Volvo выбросило на несколько метров через пешеходную дорожку на газон. Машина снесла несколько металлических опор с дорожными знаками, в салоне сработали подушки безопасности.

По данным ГИБДД, пострадал водитель Toyota. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Каменцы окрестили перекресток «проклятым». 4 сентября на этом же перекрестке столкнулись Nissan Qashqai и ВАЗ-2109. 12 августа здесь же в результате столкновения с автомобилем пострадал мотоциклист.