В центре Барнаула дерево рухнуло на проезжую часть

Как сообщают подписчики Barnaul 22, мужчины своими силами оттащили дерево на обочину дороги. Пострадавших нет.
22 августа в Барнауле сильный ветер повалил деревья. Тополя повредили несколько автомобилей.
24 августа вечером в Барнауле на ул. Чкалова (между проспектами Ленина и Комсомольским) на проезжую часть в безветренную погоду рухнул старый тополь.
Как сообщают подписчики Barnaul 22, мужчины своими силами оттащили дерево на обочину дороги. Пострадавших нет.
22 августа в Барнауле сильный ветер повалил деревья. Тополя повредили несколько автомобилей.
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