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25 августа
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В центре Барнаула дерево рухнуло на проезжую часть

24 августа вечером в Барнауле на ул. Чкалова (между проспектами Ленина и Комсомольским) на проезжую часть в безветренную погоду рухнул старый тополь.

На дорогу упало дерево.
На дорогу упало дерево.
Daria Melnik, vk.com/barneos22

Как сообщают подписчики Barnaul 22, мужчины своими силами оттащили дерево на обочину дороги. Пострадавших нет.

22 августа в Барнауле сильный ветер повалил деревья. Тополя повредили несколько автомобилей.

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