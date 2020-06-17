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Происшествия

В центре Барнаула две девочки метко кидались камнями в прохожих

На Красноармейском проспекте Барнаула 16 июня произошел серьезный инцидент. Две девочки развлекались тем. что на балконе 14 этажа поджидали прохожих и кидались в них камнями. Об этом рассказали очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул».

Кидаться камнями.
Кидаться камнями.
ССО/

Пострадавшие сообщают о том, что сначала они подумали — на них падает штукатурка. Но затем присмотрелись и увидели двух девочек в возрасте около 10 лет.

«Мы с мужем и ребенком шли по Красноармейскому (на пересечении с улицей Никитина), сын держал за руку папу, как вдруг около сына в 30 см упал камень, и раскололся о тротуарную плитку. Мы не сразу поняли что произошло, подумали что строительный мусор. Отскочили в сторону дороги. За нами шли две девушки, около них тоже упал камень, размером примерно с половину кирпича, они тоже вскрикнули и отскочили», — рассказала одна из пострадавших.

Взрослые вызвали полицию, а дорогу перегородили, чтобы никто из прохожих не пострадал.

Охранник ближайшего магазина и полиция все-таки поймали двух девочек, которые попытались сбежать. Вскоре появились и родители нашкодивших проказниц, они сразу же стали выгораживать своих дочерей.

Дело кончилось подачей заявления в полицию.

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