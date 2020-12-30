В центре Барнаула иномарка взяла на таран забор

Со слов свидетеля, столкновение произошло, когда Toyota начала поворачивать на Союза Республик в сторону пр. Ленина, а Volkswagen Touareg ехал прямо по Комсомольскому на зеленый сигнал светофора.
«Сразу набрал в службу спасения. Удар был жесткий. Надо отдать должное службы приехали в течении 5 минут», — пишет очевидец.
Известно, что есть пострадавший, его с места ДТП увезли медики.
Также дорожное ограждение пострадало на пересечении ул. Партизанская и Челюскинцев, добавили в группе. Одну машину увезли на эвакуаторе, вторая пока осталась на ограде.
Ранее в Барнауле Lexus с красивым номером столкнулся с Toyota. У внедорожника в результате аварии оказалась сильно повреждена передняя часть, детали от авто раскидало по дороге.