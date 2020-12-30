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Происшествия

В центре Барнаула иномарка взяла на таран забор

В Барнауле на пр. Комсомольский в районе пересечения с ул. Союза Республик столкнулись две легковушки, одна из них улетела в дорожное ограждение, сообщили очевидцы в группе «Инцидент Барнаул».

ДТП на пр. Комсомольский в Барнауле.
ДТП на пр. Комсомольский в Барнауле.
"Инцидент Барнаул"

Со слов свидетеля, столкновение произошло, когда Toyota начала поворачивать на Союза Республик в сторону пр. Ленина, а Volkswagen Touareg ехал прямо по Комсомольскому на зеленый сигнал светофора.

ДТП на пр. Комсомольский в Барнауле.
ДТП на пр. Комсомольский в Барнауле.
«Инцидент Барнаул»

«Сразу набрал в службу спасения. Удар был жесткий. Надо отдать должное службы приехали в течении 5 минут», — пишет очевидец.

Известно, что есть пострадавший, его с места ДТП увезли медики.

Также дорожное ограждение пострадало на пересечении ул. Партизанская и Челюскинцев, добавили в группе. Одну машину увезли на эвакуаторе, вторая пока осталась на ограде.

Ранее в Барнауле Lexus с красивым номером столкнулся с Toyota. У внедорожника в результате аварии оказалась сильно повреждена передняя часть, детали от авто раскидало по дороге.

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