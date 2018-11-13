В центре Барнаула из-за порыва сети без тепла остались университет и десятки домов

В центре Барнаула утром 13 ноября произошел порыв тепловой сети. Специалисты работают на месте, рассказали altapress.ru в пресс-службе Сибирской генерирующей компании (СГК).

Скриншот с видео на канале "Телеканал Катунь24"в youtube.com

Сообщение о случившемся поступило в 9:10. Специалисты обнаружили повреждение диаметром 300 мм на улице Димитрова, 161. Порыв произошел на изношенной тепловой сети, которой 40 лет. Норма эксплуатации — 30 лет.

Временно без отопления остался 21 дом и один из корпусов Алтайского государственного педагогического университета. На месте работают три ремонтные бригады, 14 человек и 10 единиц техники. Специалисты стараются оперативно устранить повреждение.

На кадрах с места ЧП видно, что на дорогу выливается вода, в воздух поднимаются клубы пара.

Теплоснабжение большинства отключенных зданий восстановят в течение полутора часов. До полного устранения повреждения тепла не будет в 6 домах.

Напомним, 11 ноября в Барнауле на Потоке произошли сразу две коммунальные аварии на теплотрассе.