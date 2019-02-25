Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
25 февраля -6°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

В центре Барнаула в здании КДМ сработала пожарная сигнализация

В центре Барнаула утром 25 февраля горожане заметили скопление пожарных машин у здания Краевого дома моделей на проспекте Строителей.

Пожарные у здания КДМ.
Пожарные у здания КДМ.
Скриншот с видео в группе vk.com/barneos22

В пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю altapress.ru сообщили, что произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации, поэтому специалисты и выезжали на место.

Пожарные проверили здание и выяснили, что угрозы нет.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость