В центре Барнаула в здании КДМ сработала пожарная сигнализация

В пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю altapress.ru сообщили, что произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации, поэтому специалисты и выезжали на место.
Пожарные проверили здание и выяснили, что угрозы нет.
В центре Барнаула утром 25 февраля горожане заметили скопление пожарных машин у здания Краевого дома моделей на проспекте Строителей.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю altapress.ru сообщили, что произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации, поэтому специалисты и выезжали на место.
Пожарные проверили здание и выяснили, что угрозы нет.
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