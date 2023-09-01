В центре Барнаула молодой человек выпал из окна общежития

На данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия. По имеющейся информации, молодой человек выпал с шестого этажа.
На место ЧП выехал следователь регионального управления СК.
Происшествие произошло на ул. Крупской. Молодой человек выпал из окна общежития 1 сентября.
На данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия. По имеющейся информации, молодой человек выпал с шестого этажа.
На место ЧП выехал следователь регионального управления СК.
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