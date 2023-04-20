Дикую утку на сугробе заметили в центре Барнаула

Откуда взялась утка — непонятно. Животное заметил охранник Андрей и вызвал охотуправление.
Те приехали, аккуратно посадили птицу в мешок и повезли в «Ноев ковчег» — организацию, которая помогает диким животным.
Спасательная операция длилась не более двух минут. На людей уточка шипела, махала крыльями, боялась. Но все обошлось.
На улице в Барнауле на момент написания новости -4 градуса. Сколько животное просидело на холоде — неизвестно. Известно, что она окольцованная.
Ранее перелетных дроздов-рябинников заметили в Барнауле.