В центре Барнаула неизвестные подожгли девятиэтажку. Эвакуированы 100 человек

Пожарным сообщили о возгорании в половине пятого утра. Прибывшие на место происшествия первые сотрудники МЧС увидели, что с балкона на седьмом этаже шел сильный дым, в подъезде дома было сильное задымление.
Жителей верхних этажей стали эвакуировать по лестничным маршам, а также с помощью автолестницы из окон.
Администрация Железнодорожного района предоставила два автобуса для эвакуированных жильцов.
В доме оказались два очага возгорания. Их ликвидировали восемь звеньев газодымозащитной службы. Сложность в тушении пожара составила сложная планировка и перепланировка здания, а также загромождение коридоров старой мебелью.
Пожар был ликвидирован спустя 40 минут.
В настоящее время на месте пожара работают специалисты следственно-оперативной группы ГУ МВД, ГУ МЧС, которым предстоит выяснить причину пожара. Предварительная причина случившегося — поджог.
Всего на пожаре было задействовано: 67 человек и 23 единицы техники.