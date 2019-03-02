В центре Барнаула неизвестные подожгли девятиэтажку. Эвакуированы 100 человек

В ночь на 2 марта в Барнауле произошел пожар в одном из многоквартирных домов на улице Крупской. Спасателям пришлось эвакуировать из здания 110 человек, из них 16 детей, сообщает краевой главк МЧС.

Пожарным пришлось эвакуировать 110 человек из девятиэтажки на улице Крупской. 2 марта 2019 года.

Пожарным сообщили о возгорании в половине пятого утра. Прибывшие на место происшествия первые сотрудники МЧС увидели, что с балкона на седьмом этаже шел сильный дым, в подъезде дома было сильное задымление.

Жителей верхних этажей стали эвакуировать по лестничным маршам, а также с помощью автолестницы из окон.

Администрация Железнодорожного района предоставила два автобуса для эвакуированных жильцов.

В доме оказались два очага возгорания. Их ликвидировали восемь звеньев газодымозащитной службы. Сложность в тушении пожара составила сложная планировка и перепланировка здания, а также загромождение коридоров старой мебелью.

Пожар был ликвидирован спустя 40 минут.

В настоящее время на месте пожара работают специалисты следственно-оперативной группы ГУ МВД, ГУ МЧС, которым предстоит выяснить причину пожара. Предварительная причина случившегося — поджог.

Всего на пожаре было задействовано: 67 человек и 23 единицы техники.