В центре Барнаула произошла еще одна коммунальная авария. Многие дома остались без воды (обновлено)

В мэрии сообщили, что повреждение произошло на Профинтерна, 24. Для выяснения обстоятельств на место выехали бригады Водоканала, ЕДДС.
Водоканал сообщает, что специалисты локализуют повреждение.
В комментариях к записи об аварии барнаульцы сообщают, что воды нет в домах в районе Нового рынка, на Деповской, Крупской, Советской, Путиловской, Молодежной, а также на Строителей, Красноармейском, Социалистическом и даже Комсомольском проспекте.
В Водоканале сообщают, что когда повреждение локализуют, водоснабжение частично восстановят. Пока неясно, сколько домов попало под отключение.
Инцидент Барнаул сообщает, что улица Профинтерна перекрыта.