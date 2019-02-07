В центре Барнаула произошла еще одна коммунальная авария. Многие дома остались без воды (обновлено)

Очевидцы в сообществе Barnaul 22 сообщили о коммунальной аварии в Барнауле. «Ещё один порыв трубы на Профинтерна!», — написали в паблике. Вода вылилась на дорогу.

В мэрии сообщили, что повреждение произошло на Профинтерна, 24. Для выяснения обстоятельств на место выехали бригады Водоканала, ЕДДС.

Водоканал сообщает, что специалисты локализуют повреждение.

В комментариях к записи об аварии барнаульцы сообщают, что воды нет в домах в районе Нового рынка, на Деповской, Крупской, Советской, Путиловской, Молодежной, а также на Строителей, Красноармейском, Социалистическом и даже Комсомольском проспекте.

В Водоканале сообщают, что когда повреждение локализуют, водоснабжение частично восстановят. Пока неясно, сколько домов попало под отключение.

Инцидент Барнаул сообщает, что улица Профинтерна перекрыта.