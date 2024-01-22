В центре Барнаула произошло ДТП

Авария произошла на пересечении ул. Димитрова и пр. Ленина.

"Инцидент Барнаул" сообщает, что кроссовер выбросило на тротуар.

Пострадавших нет, автомобиль не задел ни одного знака, но сам застрял в сугробе.

Ранее сообщалось, что в Бийске в ДТП пострадали трое человек.

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