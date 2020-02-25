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Происшествия

В центре Барнаула произошло массовое ДТП с машиной «скорой»

Утром 25 февраля в Барнауле на пересечении ул. Молодежной пр. Социалистический столкнулись четыре автомобиля. Пострадал один человек, рассказали altapress.ru в городской ГИБДД.

ДТП на ул. Молодежной.
ДТП на ул. Молодежной.
"Инцидент Барнаул"

На перекрестке столкнулись Nissan Avenir под управлением мужчины 1958 года рождения, автомобиль Suzuki, за рулем которого был мужчина 1987 года рождения, Nissan AD с водителем 1988 года рождения и автомобиль «скорой помощи» под управлением мужчины 1975 года.

ДТП на ул. Молодежной.
ДТП на ул. Молодежной.
«Инцидент Барнаул»

В результате аварии травмы получил водитель Nissan Avenir. Он госпитализирован.

Сотрудники ГИБДД находятся на месте аварии, выясняют обстоятельства и регулируют движение. Водителей просят выбирать пути объезда.

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