В центре Барнаула произошло массовое ДТП с машиной «скорой»

На перекрестке столкнулись Nissan Avenir под управлением мужчины 1958 года рождения, автомобиль Suzuki, за рулем которого был мужчина 1987 года рождения, Nissan AD с водителем 1988 года рождения и автомобиль «скорой помощи» под управлением мужчины 1975 года.
ДТП на ул. Молодежной.
«Инцидент Барнаул»
В результате аварии травмы получил водитель Nissan Avenir. Он госпитализирован.
Сотрудники ГИБДД находятся на месте аварии, выясняют обстоятельства и регулируют движение. Водителей просят выбирать пути объезда.