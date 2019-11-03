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Происшествия

В центре Барнаула сбили пьяного мужчину

В краевой столице сбили мужчину, сообщают в группе «Инцидент Барнаул».

В центре Барнаула сбили мужчину
В центре Барнаула сбили мужчину
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ДТП произошло у гостиницы «Барнаул». По сообщению очевидцев, мужчина бродил по проезжей части, возможно, в состоянии алкогольного опьянения.

По предварительным данным, пострадавший жив. Его увезли в больницу на «скорой».

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