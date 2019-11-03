В центре Барнаула сбили пьяного мужчину

ДТП произошло у гостиницы «Барнаул». По сообщению очевидцев, мужчина бродил по проезжей части, возможно, в состоянии алкогольного опьянения.
По предварительным данным, пострадавший жив. Его увезли в больницу на «скорой».
В краевой столице сбили мужчину, сообщают в группе «Инцидент Барнаул».
ДТП произошло у гостиницы «Барнаул». По сообщению очевидцев, мужчина бродил по проезжей части, возможно, в состоянии алкогольного опьянения.
По предварительным данным, пострадавший жив. Его увезли в больницу на «скорой».
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