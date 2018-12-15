В центре Барнауле мошенники торгуют поддельными шубами

Полиция ищет человека, который продал барнаульской пенсионерке две шубы из искусственного меха, выдав его за натуральный. Это не единственный подобный случай за последние дни.

Пожилая женщина увидела во дворе дома мужчину, который с автомобиля продавал шубы. Он предложил потерпевшей купить норковую шубу за 30 тыс.рублей. Пенсионерка привела злоумышленника в квартиру и отдала деньги. После этого мужчина предложил купить вторую шубу за 15 тыс. рублей, и она снова согласилась.

Потом женщина отправилась к соседке и показала ей шубы. Та помогла понять, что мех искусственный. Покупательница обратилась в полицию, теперь мошенников ищут и уже завели уголовное дело, сообщили утром 15 декабря в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Днем ранее «Вести Алтай» рассказали об аналогичном преступлении. На улице Молодёжной к женщине подошёл мужчина и предложил приобрести за 17 тыс. рублей шубу из меха норки. Женщина согласилась и отдала за меховое изделие более 7 тыс. рублей, золотую цепь и серьги. Теперь женщина сомневается, что шуба из меха норки.