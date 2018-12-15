В центре Барнауле мошенники торгуют поддельными шубами

Пожилая женщина увидела во дворе дома мужчину, который с автомобиля продавал шубы. Он предложил потерпевшей купить норковую шубу за 30 тыс.рублей. Пенсионерка привела злоумышленника в квартиру и отдала деньги. После этого мужчина предложил купить вторую шубу за 15 тыс. рублей, и она снова согласилась.
Потом женщина отправилась к соседке и показала ей шубы. Та помогла понять, что мех искусственный. Покупательница обратилась в полицию, теперь мошенников ищут и уже завели уголовное дело, сообщили утром 15 декабря в ГУ МВД по Алтайскому краю.
Днем ранее «Вести Алтай» рассказали об аналогичном преступлении. На улице Молодёжной к женщине подошёл мужчина и предложил приобрести за 17 тыс. рублей шубу из меха норки. Женщина согласилась и отдала за меховое изделие более 7 тыс. рублей, золотую цепь и серьги. Теперь женщина сомневается, что шуба из меха норки.