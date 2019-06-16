В центре Киева прогремел взрыв

Взрыв произошел на территории гаражного комплекса. Спасатели, оперативно прибывшие на место происшествия, разбирают завалы.
В окрестных домах из окон повылетали все стекла. Причина случившегося не установлена, но по словам очевидцев, ощущается сильный запах газа.
Dtp.kiev.ua сообщает, что произошел хлопок бытового газа. В результате инцидента обрушилась часть стены одного из прилегающих зданий, при этом сам взрыв был слышен с расстояния трех километра.
Киевская городская администрация в Facebook сообщила, что «вещество, повлекшее мощный взрыв, в результате которого разрушены три гаража, пока не установили».