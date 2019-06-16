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Происшествия

В центре Киева прогремел взрыв

В ночь на воскресенье, 16 июня, в украинской столице прогремел мощный взрыв во дворе жилого дома. Сведений о жертвах пока не поступало, пишет «РГ» со ссылкой на местные СМИ.

В Киеве произошел взрыв.
В Киеве произошел взрыв.
Скриншот видео dtp.kiev.ua

Взрыв произошел на территории гаражного комплекса. Спасатели, оперативно прибывшие на место происшествия, разбирают завалы.

В окрестных домах из окон повылетали все стекла. Причина случившегося не установлена, но по словам очевидцев, ощущается сильный запах газа.

Dtp.kiev.ua сообщает, что произошел хлопок бытового газа. В результате инцидента обрушилась часть стены одного из прилегающих зданий, при этом сам взрыв был слышен с расстояния трех километра.

Киевская городская администрация в Facebook сообщила, что «вещество, повлекшее мощный взрыв, в результате которого разрушены три гаража, пока не установили».

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