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Происшествия

В центре Кургана обнаружили подпольный крематорий

В Кургане местные журналисты нашли крематорий, в котором подпольно утилизировались медицинские отходы, трупы животных и фрагменты человеческих тел после операций.

Уголь, огонь.
Уголь, огонь.
СС0

Подпольный крематорий работал нелегально в заброшенном цехе в центре Кургана более года, пишет Znak.

Власти даже не знали об этой площадке. Выйти на него журналистам помог бывший сотрудник крематория, которого уволили из-за болезни без положенных выплат.

Опасные биологические отходы валялись в мешках в открытом доступе и сжигались в импровизированной печи. Услугами крематория пользовались, в частности, больницы Курганской, Тюменской и Челябинской областей.

Прокуратура Курганской области начала проверку информации, опубликованной в СМИ.

Медицинские отходы, обнаруженные в заброшенном складе, переданы на экспертизу Центру гигиены и эпидемиологии Курганской области, сообщает РИА Новости.

Руководитель пресс-службы регионального управления Роспотребнадзора Светлана Хомко рассказала, что сейчас совместную работу ведут природоохранная прокуратура, прокуратура региона, администрация Кургана, пишет «Росбалт».

«Ситуация взята на контроль всеми структурами. Роспотребнадзором будет проведена экспертиза, будет дана оценка. Возможно, уже на этой неделе будут получены результаты… Ситуация не совсем стандартная», — сказала Хомко.

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