В центре Кургана обнаружили подпольный крематорий

В Кургане местные журналисты нашли крематорий, в котором подпольно утилизировались медицинские отходы, трупы животных и фрагменты человеческих тел после операций.

Подпольный крематорий работал нелегально в заброшенном цехе в центре Кургана более года, пишет Znak.

Власти даже не знали об этой площадке. Выйти на него журналистам помог бывший сотрудник крематория, которого уволили из-за болезни без положенных выплат.

Опасные биологические отходы валялись в мешках в открытом доступе и сжигались в импровизированной печи. Услугами крематория пользовались, в частности, больницы Курганской, Тюменской и Челябинской областей.

Прокуратура Курганской области начала проверку информации, опубликованной в СМИ.

Медицинские отходы, обнаруженные в заброшенном складе, переданы на экспертизу Центру гигиены и эпидемиологии Курганской области, сообщает РИА Новости.

Руководитель пресс-службы регионального управления Роспотребнадзора Светлана Хомко рассказала, что сейчас совместную работу ведут природоохранная прокуратура, прокуратура региона, администрация Кургана, пишет «Росбалт».