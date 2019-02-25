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Происшествия

В центре Москвы избили и ограбили сотрудника ФСБ

В центре столицы неизвестные избили и обокрали сотрудника ФСБ России, сообщает АГН «Москва».

ФСБ.
ФСБ.
СС0

В полицию обратился 41-летний житель Хабаровска, работающий начальником местного отдела ФСБ РФ.

«Мужчина сообщил, что 24 февраля в Солянском проезде к нему подошел незнакомый гражданин и ударил его по лицу, после чего убежал. Затем к потерпевшему подошли двое других граждан, которые предложили помочь. После их ухода мужчина обнаружил пропажу 24 тыс. руб., банковской карты и удостоверения сотрудника ФСБ России», — сказал источник агентства.

В полиции возбудили уголовное дело о краже, устанавливаются личности подозреваемых.

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