11 апреля
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Происшествия

В центре Москвы мужчина угнал трактор с прицепом и умчался на нем

Житель Москвы угнал трактор «Беларус» с прицепом и бросил его в Северном Бутово.

Полиция.
Полиция.
altapress.ru

"Тракториста" задержали.

Мужчина утверждает, что угнал трактор «без цели хищения», сообщает «МВД Медиа».

Стоимость техники оценивается в 1,3 млн рублей, указывает Газета.Ru.

Транспорт вскоре вернут владельцу.

Ранее угон трактора раскрыли алтайские полицейские. В Косихинском районе сотрудники уголовного розыска задержали 33-летнего мужчину, которого подозревают в угоне трактора МТЗ-52.

Трактор подозреваемый угнал с приусадебного участка своего знакомого. Мужчина знал, как завести технику, так как ранее на ней работал.

На выезде из села он не справился с управлением и съехал в кювет, где трактор опрокинулся. С места аварии мужчина поспешил скрыться.

Утром владелец трактора обнаружил пропажу и обратился в полицию. После обращения в полицию собственник трактора заметил его в кювете.

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