Угон трактора раскрыли алтайские полицейские

Трактор подозреваемый угнал в ночь на 22 июля с приусадебного участка своего знакомого. Мужчина знал, как завести технику, так как ранее на ней работал.
На выезде из села он не справился с управлением и съехал в кювет, где трактор опрокинулся. С места аварии мужчина поспешил скрыться.
Утром владелец трактора обнаружил пропажу и обратился в полицию. После обращения в полицию собственник трактора заметил его в кювете.
На месте ДТП нашлась кепка, которую хозяин ранее видел на одном местном жителе. Вскоре полицейские нашли злоумышленника в одном из заброшенных домов села, где тот прятался.
Свою вину задержанный отрицать не стал и рассказал, что на тракторе хотел съездить в гости к родственникам, проживающим в соседнем населенном пункте.
Против мужчины возбудили уголовное дело по ст.166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон). Злоумышленнику грозит до пяти лет колонии.