Угон трактора раскрыли алтайские полицейские

В Косихинском районе сотрудники уголовного розыска задержали 33-летнего мужчину, которого подозревают в угоне трактора МТЗ-52. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Трактор подозреваемый угнал в ночь на 22 июля с приусадебного участка своего знакомого. Мужчина знал, как завести технику, так как ранее на ней работал.

На выезде из села он не справился с управлением и съехал в кювет, где трактор опрокинулся. С места аварии мужчина поспешил скрыться.

Утром владелец трактора обнаружил пропажу и обратился в полицию. После обращения в полицию собственник трактора заметил его в кювете.

На месте ДТП нашлась кепка, которую хозяин ранее видел на одном местном жителе. Вскоре полицейские нашли злоумышленника в одном из заброшенных домов села, где тот прятался.

Свою вину задержанный отрицать не стал и рассказал, что на тракторе хотел съездить в гости к родственникам, проживающим в соседнем населенном пункте.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ст.166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон). Злоумышленнику грозит до пяти лет колонии.

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