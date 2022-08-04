В Сибири выявили крупную контрабанду леса за границу

За год новосибирская фирма вывезла в Центральную Азию древесины хвойных пород на 30 млн рублей. Об этом сообщает портал ndn.info со ссылкой на пресс-службу СТУ.

Компания провозила контрабанду в 2019—2020 годах. Чтобы провести сделку, новосибирские бизнесмены без правоустанавливающих документов покупали продукцию у заготовителей, а на таможне предоставляли ложные данные о его происхождении.

Так, переправить через границу удалось 5 тыс. кубометров леса. Его транспортировали по железной дороге.

«Таможней возбуждено два уголовных дела в отношении руководителя новосибирской фирмы-экспортера и иных неустановленных лиц по статье 226.1 УК РФ (Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного Союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров (ресурсов) в крупном размере)», — говорится в сообщении.

Предпринимателям из Новосибирска грозит срок от трех до семи лет колонии, а также крупный денежный штраф.

Ранее Госдума одобрила документ, по которому штрафы за пал травы рядом с лесом увеличат в 10 раз.