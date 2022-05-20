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Жизнь

Штрафы за пал травы возле леса увеличат в 10 раз

Штрафы за пал травы рядом лесом увеличат в 10 раз для россиян. Соответствующий законопроект одобрила Госдума, пишет РИА Новости.

Спичка. Огонь.
Спичка. Огонь.
СС0

Согласно законопроекту, в 10 раз поднимут штрафы для физлиц, а для должностных и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей — вдвое.

Так, за нарушение пожарной безопасности в лесах граждане будут платить 15−30 тыс. рублей (ранее штраф составлял 1,5−3 тыс. рублей), должностные лица — 20−40 тыс. рублей (ранее 10−20 тыс. рублей), юрлица — 100−400 тыс. рублей (ранее 50−200 тыс. рублей).

Наказание за нарушение ужесточат, поскольку оно не соответствует причиняемому ущербу.

«Для многих граждан и организаций предусмотренный размер административных штрафов по указанным статьям является незначительным, в то время как причиняемый ущерб от лесных пожаров многократно его превосходит», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Какие еще штрафы увеличат

Отмечается, что также вырастут штрафы за выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой трав и других горючих материалов на землях, примыкающих к лесам. Для граждан они составят 30−40 тыс. рублей (ранее 3−4 тыс. рублей), для должностных лиц — 30−50 тыс. рублей (ранее 15−20 тыс. рублей), а для юрлиц — 300−500 тыс. рублей (ранее 150−250 тыс. рублей).

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