В центре Москвы погиб известный журналист Сергей Доренко

«Со слов сотрудников ГИБДД обстоятельства ДТП: В 18:20 мотоциклист следовал на мотоцикле Triumph BONNEVILLE по Садовому кольцу, внутренняя сторона в третьей полосе движения, в районе д. 71 по ул. Земляной Вал мотоциклист потерял управление мотоциклом, совершил выезд на встречную полосу и совершил столкновение с бетонным ограждением. Бригада скорой помощи констатировала клиническую смерть мотоциклиста. Умерший мотоциклист — Доренко Сергей Леонидович», — написал главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале.

Момент аварии попал на видео.

Причина смерти

Предварительной причиной смерти Сергея Доренко врачи назвали острую сердечную недостаточность, сообщил РИА Новости источник в медицинских кругах.

«Причина не в ДТП, хотя он и ехал на мотоцикле, он умер от естественных причин», — сообщил источник.

«Когда умирает человек на улице, медики автоматом ставят причину „острая сердечная недостаточность“. В случае Доренко — это лишь предварительная версия. Причину смерти покажет только вскрытие», — пояснил собеседник агентства.