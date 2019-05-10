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В центре Москвы погиб известный журналист Сергей Доренко

9 мая в ДТП в центре Москвы погиб журналист Сергей Доренко.

Журналист Сергей Доренко.
Журналист Сергей Доренко.
twitter.com/govoritmsk

«Со слов сотрудников ГИБДД обстоятельства ДТП: В 18:20 мотоциклист следовал на мотоцикле Triumph BONNEVILLE по Садовому кольцу, внутренняя сторона в третьей полосе движения, в районе д. 71 по ул. Земляной Вал мотоциклист потерял управление мотоциклом, совершил выезд на встречную полосу и совершил столкновение с бетонным ограждением. Бригада скорой помощи констатировала клиническую смерть мотоциклиста. Умерший мотоциклист — Доренко Сергей Леонидович», — написал главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале.

Момент аварии попал на видео.

Причина смерти

Предварительной причиной смерти Сергея Доренко врачи назвали острую сердечную недостаточность, сообщил РИА Новости источник в медицинских кругах.

«Причина не в ДТП, хотя он и ехал на мотоцикле, он умер от естественных причин», — сообщил источник.

«Когда умирает человек на улице, медики автоматом ставят причину „острая сердечная недостаточность“. В случае Доренко — это лишь предварительная версия. Причину смерти покажет только вскрытие», — пояснил собеседник агентства.

Соболезнования

Слова соболезнования в адрес родных Сергея Доренко направили Первый канал, глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв, главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, режиссёр Павел Лунгин, гендиректор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов и другие.

Также свои соболезнования выразили мэр Москвы Сергей Собянин и официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Что известно о Доренко

Теле- и радиоведущий, комментатор, продюсер Сергей Доренко родился в Керчи в 1959 году, работал в главных новостных передачах страны.

Был ведущим «Авторской программы Сергея Доренко». В середине 2000-х вел передачи «Особое мнение» и «Разворот» на радио «Эхо Москвы», пишет АГН «Москва».

В 2008 году стал главным редактором «Русской службы новостей». С февраля 2014-го работал на радиостанции «Говорит Москва».

Журналиста Сергея Доренко похоронят в Москве на Троекуровском кладбище.

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