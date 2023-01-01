В центре Москвы вспыхнул пожар в ресторане

В ресторане «Тарас Бульба», расположенном в центре Москвы, произошел пожар, сообщает «Коммерсантъ».

Площадь пожара составила 50 кв. м, однако вскоре она увеличилась до 180 кв.м.

В здании обрушились перекрытия между первым и вторым этажом На первом этаже сотрудники МЧС обнаружили восемь газовых баллонов.

По информации СМИ, утром ресторан не работал и должен был открыться только после обеда.

О пострадавших и о причинах возгорания пока не сообщается.

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