В центре столицы зарезали врача-рентгенолога

Раненого без сознания обнаружили на мосту на тротуаре: в руках у него был перцовый баллончик, на голове — рана.
Позже он умер от ножевого ранения. По подозрению в убийстве задержан уроженец Иркутской области, проживающий в Люберцах, возбуждено уголовное дело, сообщает РИА Новости.
Погибший медик работал в Центральной поликлинике Литфонда, заведовал кабинетом МРТ-диагностики.
Он — врач высшей категории, кандидат медицинских наук, пишет bfm.ru.
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