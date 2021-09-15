В центре столицы зарезали врача-рентгенолога

На Большом Краснохолмском мосту в центре Москвы зарезали врача-рентгенолога одной из столичных клиник.

Раненого без сознания обнаружили на мосту на тротуаре: в руках у него был перцовый баллончик, на голове — рана.

Позже он умер от ножевого ранения. По подозрению в убийстве задержан уроженец Иркутской области, проживающий в Люберцах, возбуждено уголовное дело, сообщает РИА Новости.

Погибший медик работал в Центральной поликлинике Литфонда, заведовал кабинетом МРТ-диагностики.

Он — врач высшей категории, кандидат медицинских наук, пишет bfm.ru.

Ранее житель Санкт-Петербурга зарезал Пушкина и Гончарову.