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17 сентября
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Происшествия

В центре вирусологии под Новосибирском взорвался газ

В научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» под Новосибирском произошел взрыв. Рабочий попал в больницу с ожогами, пишет Интерфакс.

В лаборатории
В лаборатории
Надежда Будрина

В одном из корпусов новосибирского научного центра вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора «Вектор» взорвался газовый баллон. Об этом сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

Как заявил собеседник агентства, баллон взорвался «при проведении ремонтных работ в санпропускнике одного из лабораторных корпусов». В результате пострадал один рабочий. По словам источника, биологически опасных веществ в помещении не было.

Что такое «Вектор»

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии (ГНЦ ВБ) «Вектор» располагает одной из самых полных в мире коллекций вирусов, в том числе лихорадки Эбола, геморрагической лихорадки Марбург, тяжелого острого респираторного синдрома (SARS), натуральной оспы и других.

Ранее центр «Вектор», созданный в 1974 году под Новосибирском, являлся закрытым институтом и вел разработки вакцин, а также средств защиты от бактериологического и биологического оружия.

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