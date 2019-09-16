В центре вирусологии под Новосибирском взорвался газ

В одном из корпусов новосибирского научного центра вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора «Вектор» взорвался газовый баллон. Об этом сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
Как заявил собеседник агентства, баллон взорвался «при проведении ремонтных работ в санпропускнике одного из лабораторных корпусов». В результате пострадал один рабочий. По словам источника, биологически опасных веществ в помещении не было.
Что такое «Вектор»
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии (ГНЦ ВБ) «Вектор» располагает одной из самых полных в мире коллекций вирусов, в том числе лихорадки Эбола, геморрагической лихорадки Марбург, тяжелого острого респираторного синдрома (SARS), натуральной оспы и других.
Ранее центр «Вектор», созданный в 1974 году под Новосибирском, являлся закрытым институтом и вел разработки вакцин, а также средств защиты от бактериологического и биологического оружия.