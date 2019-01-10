В Туапсе спасли лежавшего возле рельсов жителя Алтайского края с ранами головы

После сообщения машиниста правоохранители обнаружили мужчину в бессознательном состоянии, лежавшего в нескольких сантиметрах от рельса. У пострадавшего были телесные повреждения в области головы, которые сильно кровоточили.
Полицейские вызвали на место происшествия «скорую помощь» и оказали первую неотложную помощь, перебинтовав кровоточащую рану. Когда прибыли медики, полицейские помогли донести носилки с пострадавшим к автомобилю, после чего мужчину доставили в городскую больницу.
Выяснилось, что пострадавший — 51-летний житель Алтайского края. В темноте он пытался перейти железную дорогу в неположенном месте, споткнулся и упал, поэтому получил травму головы.