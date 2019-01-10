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Происшествия
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В Туапсе спасли лежавшего возле рельсов жителя Алтайского края с ранами головы

Машинист грузового поезда заметил человека, который лежал около железнодорожного полотна на перегоне «Туапсе — Греческий». Выяснилось, что пострадавший — житель Алтайского края, сообщает пресс-служба Сочинского ЛУ МВД России на транспорте.

Железная дорога.
Железная дорога.
pixabay.com

После сообщения машиниста правоохранители обнаружили мужчину в бессознательном состоянии, лежавшего в нескольких сантиметрах от рельса. У пострадавшего были телесные повреждения в области головы, которые сильно кровоточили.

Полицейские вызвали на место происшествия «скорую помощь» и оказали первую неотложную помощь, перебинтовав кровоточащую рану. Когда прибыли медики, полицейские помогли донести носилки с пострадавшим к автомобилю, после чего мужчину доставили в городскую больницу.

Выяснилось, что пострадавший — 51-летний житель Алтайского края. В темноте он пытался перейти железную дорогу в неположенном месте, споткнулся и упал, поэтому получил травму головы.

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