В турецком бассейне погибла еще одна российская девочка

Несовершеннолетняя россиянка погибла в бассейне одного из отелей в курортной Анталье на юге Турции, сообщила во вторник ТАСС пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Ирина Касимова.

«3 сентября в бассейне отеля Maya World Beach, расположенного в курортной зоне Окурджалар <Аланья>, в результате несчастного случая утонула несовершеннолетняя россиянка 2013 года рождения. Бригадой скорой помощи девочка была доставлена в ближайшую больницу, однако, несмотря на усилия медицинского персонала, спасти ее не удалось», — сказала она.

В губернаторство Антальи направлен официальный запрос с требованием тщательного расследования случаев гибели российских туристов на территории провинции и привлечения к ответственности виновных лиц.

18 августа в одном из отелей турецкого Бодрума руку 12-летней россиянки засосало в трубу бассейна, из-за чего она провела под водой не менее пяти минут и получила тяжелые травмы, пишет bfm.ru. Девочку поместили в реанимацию больницы города Денизли. Через 10 дней она скончалась.