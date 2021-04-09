В турецком отеле нашли мертвого российского туриста

Мужчина был найден мертвым в ванной. Тело обнаружил его приятель, после чего обратился в администрацию гостиницы, пишет Haberler. По данным издания, туриста зовут Ленар Шайхутдинов.
Представитель генконсульства РФ в Анталье смерть российского туриста подтвердил. Правоохранительные органы Турции проводят проверку по данному факту. О ее результатах уведомят родственников покойного, сообщает РИА Новости.
Сейчас сотрудники российского консульства, местные власти и страховая компания оказывают содействие в доставке тела на родину, пишет News.ru.
О причине смерти российского туриста — не сообщается.