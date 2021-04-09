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Происшествия

В турецком отеле нашли мертвого российского туриста

36-летний российский турист, находившийся в Турции на отдыхе, скончался в Анталье.

Турция.
Турция.
СС0

Мужчина был найден мертвым в ванной. Тело обнаружил его приятель, после чего обратился в администрацию гостиницы, пишет Haberler. По данным издания, туриста зовут Ленар Шайхутдинов.

Представитель генконсульства РФ в Анталье смерть российского туриста подтвердил. Правоохранительные органы Турции проводят проверку по данному факту. О ее результатах уведомят родственников покойного, сообщает РИА Новости.

Сейчас сотрудники российского консульства, местные власти и страховая компания оказывают содействие в доставке тела на родину, пишет News.ru.

О причине смерти российского туриста — не сообщается.

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