21 августа
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Происшествия

В Турции автобус упал в пропасть. Погибли 12 человек

В Турции произошло ДТП с пассажирским автобусом, пишет A Haber.

Полиция. Мигалка
Полиция. Мигалка
СС0

Погибли 12 человек, 19 получили различные травмы. Бригады скорой помощи доставляли в ближайшие клиники раненых.

Автокатастрофа произошла в провинции Йозгат, указывает Газета.Ru. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее туристы из Алтайского края попали в серьезное ДТП в Турции.

Микроавтобус с 20 пассажирами направлялся в международный аэропорт Анталья, когда в транспорт влетел мотоцикл. Туристы получили многочисленные травмы из-за разбившегося стекла. Сильнее всего пострадал мужчина, в глаз которого прилетел осколок.

Среди пассажиров была врач, оказавшая экстренную помощь нуждающимся. Она помогла извлечь осколок из глаза мужчины и вколола обезболивающее травмированному мотоциклисту.

По словам очевидцев, прибывшие на место медработники отказали туристам в помощи. Пострадавшие не получили ее и в аэропорту.

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