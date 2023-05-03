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Туризм

Туристы из Алтайского края попали в серьезное ДТП в Турции

Группа российских туристов, в том числе из Алтайского края, попала в аварию в Турции 28 апреля, сообщает «Катунь 24».

Анталья. Турция. Отдых.
Анталья. Турция. Отдых.
СС0

Микроавтобус с 20 пассажирами направлялся в международный аэропорт Анталья, когда в транспорт влетел мотоцикл.

Туристы получили многочисленные травмы из-за разбившегося стекла. Сильнее всего пострадал мужчина, в глаз которого прилетел осколок.

По счастливой случайности, среди пассажиров была врач, оказавшая экстренную помощь нуждающимся.

Она помогла извлечь осколок из глаза мужчины и вколола обезболивающее травмированному мотоциклисту.

По словам очевидцев, прибывшие на место медработники отказали туристам в помощи. Пострадавшие не получили ее и в аэропорту.

Сейчас получившие травмы люди планируют подать жалобу на турфирму, услугами которой они пользовались.

Ранее российские туристы заблудились в тайских джунглях.

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