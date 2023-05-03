Туристы из Алтайского края попали в серьезное ДТП в Турции

Микроавтобус с 20 пассажирами направлялся в международный аэропорт Анталья, когда в транспорт влетел мотоцикл.
Туристы получили многочисленные травмы из-за разбившегося стекла. Сильнее всего пострадал мужчина, в глаз которого прилетел осколок.
По счастливой случайности, среди пассажиров была врач, оказавшая экстренную помощь нуждающимся.
Она помогла извлечь осколок из глаза мужчины и вколола обезболивающее травмированному мотоциклисту.
По словам очевидцев, прибывшие на место медработники отказали туристам в помощи. Пострадавшие не получили ее и в аэропорту.
Сейчас получившие травмы люди планируют подать жалобу на турфирму, услугами которой они пользовались.