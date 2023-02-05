В Турции 35 человек пострадали в аварии с автобусом

Автобус ехал из Диярбакыра на юго-востоке Турции в Бодрум на побережье Эгейского моря.
Авария произошла в районе Динара в провинции Афьонкарахисар. Это центральная часть страны.
Всего в автобусе были 43 человека. Все они граждане Турции.
Число погибших увеличилось до восьми. Данные о пострадавших предварительные.
«По предварительной версии следствия, виновником аварии является водитель автобуса», — сказала губернатор провинции Афьонкарахисар Кюбра Гюран Игитбаши.
Предварительно, автобус вылетел с трасс на скользкой дороге и перевернулся. На место выехали полиция и скорая.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!