В Турции при посадке загорелся и развалился Boeing

Всего на борту находились 183 человека, включая шесть членов экипажа. Из пострадавших трое находятся в реанимации.
Boeing 737−800 турецкой бюджетной авиакомпании Pegasus Airlines выполнял полет из Измира в Стамбул. Он жестко сел в аэропорту прилета и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в кювет, а потом врезался в забор.
В результате аварии лайнер загорелся и развалился на три части.
Причиной ЧП пока называют плохие погодные условия.
Известно, что граждан России на борту авиалайнера не было.