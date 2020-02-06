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6 февраля -5°C

В Турции при посадке загорелся и развалился Boeing

Три человека погибли и 179 получили травмы в результате жесткой посадки самолета в аэропорту Стамбула 5 февраля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местный телеканал NTV.

Авиакатастрофа в Стамбуле.
Авиакатастрофа в Стамбуле.
Скриншот видео Fisica y Quimica Canal

Всего на борту находились 183 человека, включая шесть членов экипажа. Из пострадавших трое находятся в реанимации.

Boeing 737−800 турецкой бюджетной авиакомпании Pegasus Airlines выполнял полет из Измира в Стамбул. Он жестко сел в аэропорту прилета и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в кювет, а потом врезался в забор.

В результате аварии лайнер загорелся и развалился на три части.

Причиной ЧП пока называют плохие погодные условия.

Известно, что граждан России на борту авиалайнера не было.

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